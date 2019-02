Polemiche di alcuni Comitati di cittadini della Val Polcevera sul cronoprogramma dei lavori per il nuovo viadotto autostradale, che ovviamente nei dettagli sono in continua evoluzione con varie verifiche e possibili imprevisti come in tutti i cantieri del mondo.

Tuttavia, in merito alla pubblicazione della Relazione ambientale ATI demolitori (sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) sul sito ufficiale www.commissario.ricostruzione.genova.it da cui i cittadini possono attingere informazioni ufficiali sui lavori, ieri i responsabili della Struttura commissariale di Governo sono stati costretti a precisare quanto segue.

“Il cronoprogramma contenuto nella Relazione Ambientale è in continua e costante fase di revisione, per adattarsi di volta in volta a esigenze di cantiere e a fattori esterni, indipendenti dalla volontà dei demolitori e della Struttura Commissariale.

Il cronoprogramma viene aggiornato di settimana in settimana e reso noto al pubblico attraverso lo strumento dell’Agenda di Cantiere in evidenza sul sito della Struttura commissariale.

Per ogni fase esecutiva del progetto, come è già accaduto ad esempio per le travi tampone del lato Ovest, sarà pubblicato un decreto specifico per la singola lavorazione, che confermerà la data effettiva dello svolgimento dell’opera. La pubblicazione di decreti avviene nella sezione Amministrazione Trasparente – Atti del Commissario Straordinario”.