L’autore genovese Mauro Biagini presenta il suo nuovo romanzo

Domani, 4 maggio 2021, l’autore Mauro Biagini presenta alla Feltrinelli di Genova, dal vivo e online, il suo nuovo romanzo “Morte a Porta Venezia”.

Tornano gli eventi in presenza del pubblico e così anche l’autore genovese Mauro Biagini è pronto per presentare dal vivo il suo ultimo libro. Si chiama “Morte a porta Venezia”, pubblicato per la Fratelli Frilli Editori, ed è un giallo / noir colorito da misteri e intrighi. Un romanzo tutto italiano in cui gli stessi personaggi, come ogni uomo al mondo oggi da oltre un anno, affrontano le problematiche della convivenza con il nuovo virus. L’appuntamento è per domani, 4 maggio, alle ore 18.00 presso la Feltrinelli di Genova. I posti sono limitati e sarà possibile presenziare sono prenotando tramite l’indirizzo mail eventi.genova@lafeltrinelli.it . L’autore avrà inoltre il modo di incontrare i lettori e fare il firmacopie.

L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Fratelli Frilli Editori

Trama del libro. Milano, marzo 2020. Anche il vivace quartiere di Porta Venezia cambia volto, dopo le disposizioni governative che invitano la popolazione a restare chiusa in casa. Le strade si svuotano, le convivenze forzate mettono a dura prova i rapporti di coppia e le persone faticano a imparare le regole per contrastare il nuovo virus. Con le saracinesche dei negozi che si abbassano, solo la vecchia e bizzarra magliaia Delia rimane arroccata nel suo laboratorio di via Lecco. Il momento è difficile per tutti. E quando un mattino, all’interno di un appartamento che ha tutto il sapore di una “garçonnière”, viene ritrovato il cadavere di un uomo impiccato, si pensa subito al suicidio. La vittima è un pubblicitario di successo, Mirco Ferretti, che abitava con la moglie Bianca nella lussuosa Casa della Fontana. Ma niente è come sembra. A indagare sul caso è il commissario Attilio Masini, uomo malinconico e amante di Schopenhauer, nelle cui pagine cerca conforto all’infelicità che lo affligge. Ben presto verranno alla luce segreti scabrosi: una torbida relazione della vittima con una giovane cinese chiamata Jasmine, conosciuta in un centro massaggi, e il sospetto che la ragazza sia stata segregata in quell’appartamento, che risulterà essere di proprietà del suocero Ludovico Romei. A ingarbugliare la vicenda, lo strano comportamento e le reticenze di ogni personaggio coinvolto. Arrivare a una soluzione sembra difficile, in una Milano deserta e silenziosa. Tanto più che un secondo omicidio scompiglierà le carte in tavola. Ma sarà Delia, grazie al suo intuito e alla sua capacità di andare a fondo nell’animo umano, a far emergere la verità. Sorprendente e dolorosa.

Chi é l’autore

Mauro Biagini è nato a Genova, dove si è laureato in Lettere Moderne, e vive a Milano nel quartiere di Porta Venezia: fonte d’ispirazione per i suoi romanzi noir. Creativo pubblicitario fin dalla fine degli anni Ottanta, ha firmato popolari spot televisivi per importanti brand italiani e internazionali, quali Averna, Mercedes-Benz, Fastweb. Insegna Copywriting all’ACME, Accademia di Belle Arti Europea dei Media, ed è consulente di comunicazione per varie aziende. È autore e conduttore del programma di cultura letteraria Stonewall, in onda su onBooX Radio. Ha pubblicato: Marcantonio detto Toni (Robin Edizioni, scritto in coppia con Silvia Colombini), Soprattutto viole (goWare), Il rumeno di Porta Venezia (Fratelli Frilli Editori) e numerosi racconti inseriti in antologie, tra le quali 44 gatti in noir e Tutti i sapori del noir (Fratelli Frilli Editori).

Giorgia Cadenasso