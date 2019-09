L’APSD Varazze premia i vincitori di “Culturpesca” 2019

Premiazione di “Culturpesca” 2019

Premiazione alle ore 18 di domenica 8 settembre a Marina di Varazze, in via dei Tornitori, presso la sede dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze.

La premiazione dei vincitori e di tutti i partecipanti presenti al raduno ludico amatoriale di pesca e cultura, denominato Premiazione Culturpesca 2019 Varazze, organizzato dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, in ricordo dell’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello e disputatosi nella mattina di ieri, sabato 7 settembre, si terrà alle ore 18:00 di oggi, domenica 8 settembre, presso la sede dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, in via dei Tornitori nella darsena di Marina di Varazze.

Abbiamo domandato al presidente dell’APSDV Alberto Patrucco di cosa si tratta, ed ecco la sua esauriente spiegazione:

«Si tratta di una speciale gara a coppie amatoriale, che inizia a disputarsi sulla classica segna delle “Ciappe”, appena fuori del porto di Varazze, dove i concorrenti cercano di catturare il maggior numero di prede, soprattutto bughe, per concludersi poi presso la nostra sede dove, al termine della conta e della pesata delle prede, ciascuna coppia di concorrenti si deve cimentare in una prova di cultura generale, rispondendo a dieci impegnative domande sul tema prescelto, quest’anno sull’impresa compiuta dal nostro insegne concittadino, Lanzarotto Malocello, che all’inizio del XIV secolo scoprì e diede il proprio nome all’isola di Lanzarote. Per ogni risposta esatta vengono assegnati 100 punti che, sommati ai grammi del pescato, determinano la classifica finale. Nella speranza, anzi nella convinzione che: “Mens sana … alberghi sempre … in corpore sano”, come diceva il poeta latino Giovenale.»

Sabato 21 settembre, nel contesto dell’ottava edizione del “Lanzarottus Day”, giorno di ricordo e commemorazione dell’impresa compiuta dal navigatore varazzino Lanzarotto Malocello, i vincitori saranno premiati con un attestato firmato dal Sindaco Avv. Alessandro Bozzano e dagli Assessori alla Cultura Mariangela Calcagno e allo Sport Luigi Pierfederici.