La vera storia dei Musicanti di Brema con Dario Apicella a Varazze

La vera storia dei Musicanti di Brema” con Dario Apicella al “Lunedì letterario” di Varazze, oggi alle ore 17:45, al “Lunedì letterario”

La vera storia dei Musicanti di Brema” con Dario Apicella al “Lunedì letterario” di Varazze, stasera sarà la volta di Dario Apicella, narratore, attore e animatore culturale, con lo spettacolo di narrazione musicale per adulti e bambini: “La vera storia dei Musicanti di Brema”.

Evento a ingresso libero

Continuano gli appuntamenti anche in estate della rassegna del “Lunedì Letterario”, un progetto organizzato dall’Assessorato alla Biblioteca in collaborazione con la cooperativa Bluania Onlus, che lunedì 11 luglio 2022 alle ore 17:45, nella civica Biblioteca, presenterà “La vera storia dei Musicanti di Brema”. Uno spettacolo di narrazione musicale per adulti e bambini: la famosa favola è proposta in una chiave musicale nuova con i testi e le musiche originali di Dario Apicella e Giovanni Parodi.

Una fiaba antica che si veste di nuovo grazie alla narrazione, alle musiche e alle maschere: tre elementi capaci di trasmettere emozione e scoprire insieme le vicende del cane, del gatto, del gallo e dell’asino che volevano andare a Brema.