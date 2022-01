La Spezia, incendio via Balilla

Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta questa notte nel quartiere di Pegazzano (nel comune della Spezia) per un incendio sviluppatosi all’interno di un cortile in via Balilla.

Il rogo ha coinvolto alcuni scatoloni vuoti ed altre suppellettili accatastati nel cortile di proprietà della IACP ma fortunatamente non si è propagato agli appartamenti soprastanti, che in via precauzionale sono comunque stati temporaneamente evacuati limitatamente alle operazioni di spegnimento e bonifica.

L’intervento è durato circa due ore, al termine delle quali i condomini sono potuti rientrare nei loro appartamenti.