La scherzosa immagine di Enzo Iorio scatena i social

Non solo cinghiali!, l’umorismo di un’illustrazione dà voce a polemiche e recriminazioni che si rincorrono sui gruppi Facebook

Quello di Vittorio Sgarbi dedicato al genio immortale di Raffaello (di cui ricorre quest’anno il cinquecentenario della morte) era un evento teatrale molto atteso a Ventimiglia e aveva fatto registrare il sold out già diverse settimane fa. Lo aveva annunciato con orgoglio il giovane e dinamico assessore alla Cultura Simone Bertolucci proprio su Facebook, quando erano stati in molti a chiedergli via social (!) come procurarsi un posto in sala. E ieri sera è finalmente andato in scena, trasformando uno spettacolo artistico-culturale in un vero e proprio evento, amplificato ulteriormente dalla scia di polemiche e recriminazioni che si lascia alle spalle ogni intervento pubblico del “personaggio Sgarbi”.

A scatenare la verve verbale dei ventimigliesi ci aveva pensato già dal primo mattino una scherzosa illustrazione comparsa sul gruppo “Ventimiglia ……ciatezi” che, collegandosi a un episodio di cronaca dei giorni scorsi (una coppia di cinghiali a passeggio per le strade cittadine in orario da happy hour), aveva messo in luce un chiaro riferimento all’evento in programma per la serata ricorrendo a un animale che con l’immagine del noto critico d’arte ha ormai – suo malgrado – una relazione quasi simbiotica.

Tant’è, lo spettacolo è stato un successo e l’Amministrazione comunale ne va fiera.

Intanto, l’onda spumeggiante delle polemiche continua…