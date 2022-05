La rivoluzione continua: Harley-Davidson Nightster

Nell’ultimo periodo la Harley-Davidson ci ha abituato a diverse sorprese: una rivoluzione stilistica e tecnologica in piena regola, che ci ha portato prima la Pan America, grande entrofuoristrada mossa dal motore Revolution Max e poi la Sportser S equipaggiata con lo stesso propulsore adeguatamente tarato allo stile custom.

Oggi, Harley-Davidson arriva sulla ribalta a due ruote con un mezzo del tutto innovativo anche se nel solco della storica Sportser. Nata parecchi decenni or sono ed esattamente nel 1957, quando nasce un modello caratterizzato da semplicità, economicità e versatilità che hanno trasformato la Sportser in un vero e proprio fenomeno di culto del mondo motociclistico.

Ad aprile 2022 arriva la Nightster, diretta discendente del classico profilo Sportser abbinato al motore Revolution Max e a funzionalità avanzate, dedicata ai motociclisti in cerca di un modello scattante e agile con ottima manovrabilità, declinato instile Harley-Davidson.

Harley-Davidson Nightster: Il video ufficiale

La linea riprende gli stilemi classici della Sportser sia per il profilo del serbatoio che per la forma dell’airbox, che arrivano direttamente dagli anni d’oro di questo modello.

La bicilindrica ha come motto “Instrument of expression” ovvero strumento di espressione sia in senso stilistico che per l’assoluto piacere di guida che questo modello è in grado di trasmettere.

Harley-Davidson Nightster è dotata del motore Revolution Max 975T

La nuova Nightster 2022 è è mossa dal nuovo motore Revolution Max 975T, classico V-Twin a 60 gradi raffreddato a liquido da 975 cc. rispettoso della normativa Euro 5, in grado di erogare 90 CV a 7.500 giri, con una coppia massima di 95 Nm a 5.000 giri.

La distribuzione è a doppio albero a camme in testa e quattro valvole per cilindro con fasatura variabile per quelle di aspirazione e recupero del gioco idraulico.

Cambio a sei rapporti con frizione antisaltellamento e trasmissione finale è a cinghia dentata. Nell’attuale stile della casa di Milwaukee, il motore è parte stressata della ciclistica. Con telaio in acciaio con sezione posteriore in allumino e da un forcellone in tubi d’acciaio a base quadrata.

Sospensioni con coppia di ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico mentre all’avantreno troviamo una forcella Showa Dual Bending Valve di 41 mm di diametro.

Cerchio anteriore da 19 pollici e posteriore da 16. La moto pesa circa 221 kg. in ordine di marcia.

La dotazione elettronica della nuova Nightster è dotata del pacchetto elettronico Rider Safety Enhancements di Harley-Davidson, con ABS a due canali, controllo di trazione (TCS) disattivabile. Con sistema DSCS (Drag-Torque Slip Control System), quest’ultimo regola l’erogazione della coppia del motore e per ridurre l’eccessivo slittamento della ruota posteriore in caso di brusca decelerazione, che in genere si verifica quando il pilota effettua un repentino cambio di marcia o riduce rapidamente l’accelerazione su superfici stradali particolarmente scivolose.

Harley-Davidson Nightster: disponibili tre diversi riding mode

Sono disponibili tre diversi riding mode (Road, Sport e Rain) che agiscono su erogazione della potenza, freno motore, ABS e impostazione del sistema TCS.

La nuova due ruote a stelle e strisce è disponibile in tre colorazioni, Vivid Black, Gunship Grey e Redline Red. Nel più classico stile Harley-Davidson la nuova moto vede una vasta gamma di accessori per poter personalizzare la propria due ruote in senso unico ed esclusivo. Il prezzo franco concessionario parte da 15.400 euro a salire in base alle differenti livree.

Siamo molto curiosi di provare questa nuova cavalcatura targata USA, soprattutto per scoprire il nuovo motore 975T, che interpreta la filosofia Harley-Davidson declinata in una cubatura ridotta ma con tecnologia molto evoluta.

Le dimensioni contenute e la dotazione di serie sembrano assicurare un grande piacere di guida, unito ad agilità e maneggevolezza per un mezzo dalle vaste opprotunità di impiego. Roberto Polleri