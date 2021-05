La protesta Cub contro l’obbligo vaccinale anti Covid per gli infermieri

Cub: manifestiamo contro l’obbligo di vaccinazione con farmaci sperimentali per Covid-19

Si è svolta ieri pomeriggio a Genova, in piazza de Ferrari, una protesta di circa trecento persone radunate dal Coordinamento unitario di base per protestare contro il disegno di legge sull’obbligo della vaccinazione anti covid per gli infermieri.

I manifestanti hanno chiesto che il decreto legge, che prevede il dimensionamento, il trasferimento e in certi casi la sospensione senza retribuzione per chi non si vaccina, non sia trasformato in legge senza che venga applicato, fra l’altro, un emendamento che preveda ammortizzatori sociali che garantiscano almeno l’80% dello stipendio per gli operatori eventualmente sospesi dal servizio.

“Manifestiamo – spiegano gli organizzatori – per opporci all’obbligo di vaccinazione con farmaci sperimentali per Covid-19, stabilito dal decreto-legge 44/2021.

Questo decreto rivela un vile ricatto verso la nostra categoria sia per i dipendenti sia per i liberi professionisti. Molti di noi, osannati fino a ieri come eroi delle corsie di ospedale, oggi, in mancanza di un ‘consenso obbligatorio’ alla vaccinazione, rischiamo il posto di lavoro e, certamente siamo minacciati nel nostro reddito per lungo tempo.”

In piazza presenti le bandiere del Cub e striscioni di varie associazioni tra cui Medicina Democratica.