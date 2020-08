Venerdì riparte la stagione della Pro Recco: due settimane di ritiro in Sardegna

Cinque mesi e mezzo dopo lo stop – era il 9 marzo – la Pro Recco si ritrova per una nuova stagione sportiva. Venerdì 21 agosto i biancocelesti partiranno da Genova alla volta della Sardegna dove resteranno fino al 4 settembre. Due settimane di allenamenti al Geovillage Sport & Wellness Resort di Olbia, a pochi chilometri dalla Costa Smeralda, per prepararsi in vista dei tanto attesi primi impegni ufficiali.

Nei giorni scorsi il presidente Maurizio Felugo e l’assessore al turismo di Olbia, Marco Balata, hanno effettuato un sopralluogo nella struttura per mettere a punto gli ultimi dettagli: sul tavolo numerose iniziative didattiche, inclusioni sociali e sportive, che coinvolgeranno il territorio e i campioni della Pro Recco in un gemellaggio sportivo e turistico che mira non solo alla condivisione di eccellenze, ma anche ad aprire un ponte virtuoso e promozionale fra due terre di mare.

Intanto mister Gabriel Hernandez ha definito lo staff tecnico che lo accompagnerà nella sua avventura a Recco: il tecnico spagnolo sarà coadiuvato da Giacomo Pastorino nel ruolo di secondo allenatore e da Francesco Rizzo, attuale assistente di Pino Porzio nella nazionale canadese, come preparatore atletico.

La Rosa per la stagione 2020/2021: Marko Bijac, Tommaso Negri, Aleksandar Ivovic, Nicholas Presciutti, Niccolò Figari, Dusan Mandic, Gonzalo Echenique, Francesco Di Fulvio, Aaron Younger, Pietro Figlioli, Alessandro Velotto, Stefano Luongo, Matteo Aicardi, Niksa Dobud, Ben Hallock.