E’ arrivata oggi prima nave in rada a Portofino. Si tratta della Seven Seas Voyager, partita dal Principato di Monaco e diretta a Bastia, in Corsica.

Dopo Arethusa, entrata in porto qualche settimana fa dopo che la Marina di Portofino aveva raccolto la richiesta di trasferimento approdo dal porto danneggiato di Santa Margherita Ligure, ecco stagliarsi all’orizzonte il profilo della prima nave da crociera dell’anno.

Si tratta della prima nave che apre la stagione turistica con lo sbarco dei 683 passeggeri, provenienti da ogni angolo del mondo.

“La Marina di Portofino è felice di inaugurare la stagione delle navi in rada con la Strada Provinciale 227 nuovamente aperta – spiega Giancarlo Linari, Direttore Generale della Portofino Servizi Turistici – Grazie all’impegno delle istituzioni e delle amministrazioni coinvolte, in primis il Sindaco Matteo Viacava e il Comune, oggi apriamo il Porto come se nulla fosse accaduto”.

Per aprile sono previsti 3 scali, per maggio il numero sale a quota 24.