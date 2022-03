La Polizia Stradale di La Spezia, arresta truffatrice campana in trasferta

Nell’ambito dell’attività di prevenzione dei reati, gli operatori della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale, hanno arrestato ieri una donna di 34 anni.

La donna, di origine campana, in trasferta nella provincia di La Spezia, era intenta ad acquistare materiale elettronico, telefonini, smartwach e consolle per giochi, per un valore di 2000 euro, utilizzando documenti falsi recanti i dati anagrafici di un’altra ignara persona realmente esistente.

L’intervento degli agenti scaturiva poiché gli stessi venivano insospettiti dal comportamento della donna che utilizzava documenti falsi per ottenere il finanziamento a carico delle ignare vittime.

Intervenuti tempestivamente, gli agenti della Polizia Stradale, bloccavano la donna alle casse del negozio trovandole oltre alla carta di identità falsa, un codice fiscale ed una busta paga, anch’essi falsi.

La donna, su disposizione del PM della Procura della Repubblica della Spezia, veniva condotta presso il Tribunale nella mattinata di ieri 16 marzo u.s., per il processo per direttissima a termine del quale veniva convalidato l’arresto ed emesso il Divieto di Dimora nella provincia della Spezia.

Successivamente, la Divisione Anticrimine della Questura della Spezia emetteva provvedimento del Questore contenente l’ordine di allontanarsi e di non rientrare nei comuni della nostra provincia per anni tre.