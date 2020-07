La Polizia Locale nei giardini Cavagnaro sequestra due frigo pieni di birra

Sanzionato 8 sudamericani. Altri controlli in via Marina di Robilant: nei guai 3 italiani

Nel consueto sopralluogo che viene effettuato nelle serate critiche per gli assembramenti spesso a tema alcolico, venerdì scorso, pattuglie di polizia locale del 3º e 4º distretto sono intervenute nei giardini Cavagnaro, a Staglieno.

Sono stati elevati 8 verbali per violazione dell’ordinanza antialcool e sequestrati 2 frigo colmi di 15 bottiglie di birra da 66cl ancora intonse.

I sanzionati sono tutti cittadini di origine sudamericana.

Sabato, invece, gli agenti della Polizia Locale sono andati in ausilio alla Polizia di Stato in occasione di un intervento in via Marina di Robilant.

Gli uomini del 4º distretto hanno sanzionato 3 italiani. Ridottissima la presenza di stranieri che, comunque, non stavano compiendo illeciti.

L’attività di ausilio si è quindi poi spostato al civico 179 di via Piacenza, nei pressi del quale si radunano gruppi di giovani, dove non sono state rilevate situazioni di irregolarità.