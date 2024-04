La piscina di Recco, diventerà un impianto sportivo all’avanguardia

Recco, presto la piscina Antonio Ferro sarà trasformata in un impianto all’avanguardia.

La piscina Antonio Ferro di Recco sarà ristrutturata in un impianto all’avanguardia. L’intero progetto prevede la demolizione dell’impianto sportivo esistente e la costruzione di una nuova struttura sulla stessa superficie della vasca attuale.

«Ringrazio l’assessore Simona Ferro e la Regione Liguria per l’impegno nei confronti delle strutture sportive di Recco. Presto inizieranno i lavori per la ricostruzione della piscina di Punta Sant’Anna, un progetto che si inserisce in un piano più ampio di rilancio dell’intera area circostante, con effetti positivi su tutta la città».

Ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo a margine del sopralluogo congiunto alla piscina “Antonio Ferro”, insieme all’assessore regionale allo Sport e al presidente della Pro Recco, Maurizio Felugo.

L’impianto usufruirà di un investimento di 4,7 milioni di euro. L’insieme dello stadio del nuoto sarà rinnovato e ricostruito grazie ai contributi dell’ente Regione Liguria e alla inclusione nel programma triennale del Fondo Strategico Regionale.

«Intendiamo restituire alla piscina la sua piena funzionalità come luogo di sport e di ritrovo per atleti e appassionati. In collaborazione con la Regione e la Pro Recco, continueremo a lavorare per garantire una celere partenza dei lavori – ha proseguito il sindaco Gandolfo – per offrire alla comunità di Recco un impianto sicuro e all’avanguardia, in linea con la nomina della Liguria a Regione Europea dello Sport 2025». ABov