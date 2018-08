La Novena e la Festa della Guardia

Dal 20 al 29 Agosto il Santuario della Madonna della Guardia sul Monte Figogna vivrà la 528° Novena e Festa della Madonna della Guardia.

Oltre ai tradizionali appuntamenti in Santuario, quest’anno un’immagine della Madonna scenderà per 6 incontri in diverse piazze di Genova e provincia: “Riprendiamo così – commenta don Granara – un’esperienza di tanti anni fa che aveva dato buoni frutti: mentre assicuriamo a tutti i pellegrini accoglienza e itinerari spirituali al Santuario, per 6 sere scendiamo in città e accompagniamo Maria, la Madre, ad incontrare i suoi figli, laddove essi vivono e spesso si dibattono, tra gioie e fatiche, in mezzo a problematiche personali, familiari, sociali che sembrano sempre più urgenti e spinose. Vogliamo fare il punto su ciò che è essenziale nella nostra società e nelle nostre comunità e confrontarci sulla proposta cristiana per la felicità, che è la Via delle Beatitudini, la via della santità possibile per tutti, come ci ha ricordato Papa Francesco. Ci chiederemo come diventare cristiani fondati, adulti ma umili, in dialogo con il mondo”.

Sulle piazze

Ecco l’elenco degli incontri, zona per zona (ogni incontro è alle ore 21):

Lunedì 20 Agosto: CENTRO OVEST (da Di Negro a Castelletto) presso “Piazzetta dei Popoli” in Via Napoli, confluenza via Vesuvio, OREGINA

Martedì 21 Agosto: CENTRO EST e VAL BISAGNO presso “Villa Piantelli” in Corso de Stefanis, MARASSI (a ridosso del Campo Sportivo Luigi Ferraris)

Mercoledì 22 Agosto: ZONA PONENTE (da Sampierdarena ad Arenzano) in Piazza dei Micone, SESTRI PONENTE

Giovedì 23 Agosto: ZONA NORD (dal Gavese, Valle Scrivia fino a Montoggio) in Piazza del Municipio, BUSALLA

Venerdì 24 Agosto: ZONA LEVANTE (da Quarto a Camogli) in Piazza Martiri della Libertà, SORI (presso la spiaggia)

Lunedì 27 Agosto: ZONA POLCEVERA (da Rivarolo/Certosa all’alta Val Polcevera) in Piazza Rissotto, BOLZANETO.

Alla Guardia (ogni giorno)

Tre celebrazioni dell’Eucarestia alle ore 9.30 – 11 – 16.30: la prima e l’ultima sono precedute mezz’ora prima da Lodi e Vespri_

La Contemplazione dei Misteri con e come Maria (Rosario) alle ore 10 – 15 – 21, presso la cappella dell’Apparizione

Spazi per la preghiera, all’esterno o all’interno del Santuario e della Cappella della prima Apparizione, sui sentieri della Contemplazione

Si può salire alla Guardia per sostare uno o più giorni (su prenotazione)

Sabato 25: Famiglie alla Guardia (e Dublino su maxischermo)

Sono attese al Santuario le famiglie per seguire in diretta da Dublino la conclusione del Convegno Internazionale delle Famiglie con Papa Francesco. Saranno alla Guardia anche 80 famiglie della Diocesi di Firenze.

Domenica 26: Festa delle Fedeltà (anche le più sofferte)

Al Mattino, festeggeremo le fedeltà alla scelta della vita matrimoniale (ore 10: Primo incontro; ore 11: Messa solenne degli Anniversari di Nozze; a seguire: aperitivo). Al Pomeriggio, condivideremo le fedeltà più sofferte (separati – divorziati – vedovi).

Lunedì 27: Alla Guardia l’Arcivescovo di Firenze, S.E. Card. Giuseppe Betori

Celebra la S. Messa del pomeriggio alla Guardia l’Arcivescovo di Firenze, S.E. Card. Giuseppe Betori, insieme alle famiglie della sua Diocesi.

28/29 Agosto: Vigilia e Festa con l’Arcivescovo di Genova, S.E. Card. Angelo Bagnasco

Martedì 28 Agosto

Pellegrinaggio “Cammino di Pareto”, con partenza alle ore 19 dalle Acque Minerali.

Alle ore 21 circa, arrivato il Pellegrinaggio popolare al Santuario, l’Arcivescovo di Genova presiederà la prima grande Messa della Vigilia.

Preghiera notturna dalle ore 23 della sera alle ore 7 del mattino della Festa, presso la Cappella dell’Apparizione. Guidano i Chierici del Seminario.

Mercoledì 29 Agosto

S. Messe al Santuario alle ore 7 – 8 – 9.

Alle ore 10 il Cardinale presiederà la Memoria del Principio, la Supplica, la Processione e la grande Messa pontificale.

Nel pomeriggio:

alle ore 16, S. Messa sempre celebrata dall’Arcivescovo;

alle ore 17, S. Messa celebrata dal Vicario Generale e dal Vescovo Ausiliare;

alle ore 18.30, ultimo appuntamento Eucaristico per facilitare chi in giornata ha lavorato, presso la Cappella dell’Apparizione, all’aperto. Celebra il Rettore.

alle ore 21, in Basilica, Ora di contemplazione, con musiche d’organo e violino, canti e brani classici mariani.

Approfondimento: http://www.santuarioguardia.it/news/novena-festa-della-madonna-della-guardia/