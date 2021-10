La Meccanica Generale si è fusa nella Ignazio Messina & C.

La Meccanica Generale S.r.l., società altamente specializzata nelle attività di riparazione di mezzi, impianti industriali e carpenteria meccanica, ha concluso l’iter che ha avuto come esito la fusione per incorporazione nella Ignazio Messina & C. S.p.a.

La società La Meccanica Generale porta in dote al Gruppo genovese una consolidata esperienza, abbinata ad alti standard qualitativi, nella manutenzione e riparazione di mezzi rotabili di movimentazione merci e container in Terminal portuali e ferroviari e di automezzi stradali pesanti.

Nonché nella costruzione e fornitura di componenti meccaniche. Sono tutte attività che ha svolto in questi anni per importanti aziende multinazionali e del territorio, mettendo in campo versatilità nella manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di vario tipo e nei lavori di carpenteria metallica.

La fusione e incorporazione di La Meccanica Generale segna un altro passo sulla strada della razionalizzazione dei processi industriali della Ignazio Messina & C. Nasce pertanto, una nuova e specifica B.U. con la completa responsabilità dell’Ing. Franco Bochicchio, Manager del Gruppo genovese dal 2012 con l’obbiettivo di sviluppare business nell’ambito della cantieristica navale. Inoltre si svilupperanno attività industriali rivolte non solo alla gestione degli assets del Gruppo, ma anche a clienti terzi. ABov