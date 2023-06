La Liguria protagonista al Gran Turismo Riviera 2023

Sosta a Sestri Levante e Santa Margherita

Organizzato da Gran Turismo SA c/o PKF di Ginevra in Svizzera, il Gran Turismo Riviera 2023, è un lussuoso viaggio in supercar (Ferrari o Lamborghini) che si svolge dal 5 al 9 giugno 2023, con percorso Forte dei Marmi – Santa Margherita – Monaco – St Tropez.

Percorrendo 650 km vengono attraversate splendide strade costiere, visitando alcuni dei luoghi più lussuosi del percorso.

L’evento è iniziato il 5 giugno a Forte dei Marmi, ha fatto sosta a Santa Margherita, attraversando la bellissima costa ligure fino a Monaco per terminare a Saint-Tropez.

Una vera e propria settimana di ultralusso in Riviera alla guida di una Supercar inclusa (Ferrari o Lamborghini).

In tutto sono al massimo 18 le supercar che possono partecipare al Gran Turismo Riviera 2023.

Lusso e supercar, ma anche i pernottamenti sono di prim’ordine.

Hotel Byron a Forte dei Marmi, Grand Hotel Miramare a Santa Margherita. Poi il Fairmont a Monaco e infine il Byblos a Saint-Tropez.

Oltre alla guida, circa 5 ore ogni giorno, vengono effettuate soste per attività ed eventi speciali lungo la strada, quali punti panoramici, opportunità fotografiche e altre cose.

Giusto per soddisfare alcune curiosità, la giornata è organizzata con la colazione alle ore 9.00 e partenza ore 10.00. Pranzo lungo il percorso e coffee break pomeridiano. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio, aperitivo ore 19.00 e cena ore 20.00.

Per i più curiosi per partecipare all’evento il costo varia secondo la tipologia dell’auto scelta tra i 17.600 e 26.300 Euro e include tutto per un pilota e un copilota che condividono un’auto e una camera d’albergo.

Il percorso in Liguria

La carovana del Gran Turismo Riviera 2023, partita lo scorso lunedì 5 giugno da Forte dei Marmi, è entrata in Liguria e sull’A15 è uscita al casello di Santo Stefano Magra con destinazione Borghetto Vara.

Da qui ha percorso la strada Statale del Passo del Bracco fino a Sestri Levante.

Sosta a Sestri Levante per il pranzo al ristorante San Marco, nel porto turistico per, poi, ripartire sulla via Aurelia attraverso Chiavari, Zoagli, Rapallo e Santa Margherita.

A Santa Margherita pernottamento presso il Grand Hotel Miramare con aperitivo e cena al Ristorante Giacomo sulla terrazza dell’hotel.

L’indomani, mercoledì 7 giugno, il gruppo delle 18 supercar ha proseguito sulla costa ligure sulla via Aurelia, prima di arrivare a Monaco nel primo pomeriggio con destinazione Fairmont.

Infine, giovedì 8 giugno, il gruppo attraverserà la “Route Napoleon” con destinazione Biblos di Saint-Tropez dove resterà fino a venerdì 9 giugno. L.B.

Approfondimento: https://www.granturismoevents.com/