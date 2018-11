La leghista Porro regala spray antiaggressione alle donne: difendersi è un diritto

“In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, domenica 25 la Lega di Albenga scenderà in piazza per regalare spray al peperoncino alle proprie iscritte, con un gazebo in piazza del Popolo dalle 9 alle 13”.

Lo ha annunciato oggi Cristina Porro, consigliera comunale e segretaria cittadina della Lega di Albenga.

Le bombolette di spray antiaggressione (perfettamente legali) verranno regalate alle donne leghiste alla presenza dei parlamentari del territorio, la deputata Sara Foscolo e il senatore Paolo Ripamonti.

“Il nostro movimento – ha aggiunto Porro – da sempre promuove campagne per inasprire le pene contro chi commette violenza sulle donne e per una maggiore sicurezza, come dimostra l’operato del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il nostro è un piccolo gesto ma significativo, perché le ragazze e le donne albenganesi hanno il diritto di difendersi e devono poter camminare per strada a tutte le ore in santa pace senza correre il rischio di subire scippi, minacce o violenze”.