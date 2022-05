La Lanterna si illumina per la Festa dell’Europa lunedì 9 maggio

Genova – La Lanterna di Genova si veste con i colori della bandiera dell’Europa per celebrare la pace e l’unità in Europa, al tramonto di lunedì 9 maggio: anniversario della dichiarazione del 1950 in cui l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose l’idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione europea (https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_it).

L’iniziativa, che vede rafforzare l’illuminazione artistica in blu della torre del faro con la proiezione della bandiera dell’Europa sotto allo Stemma di Genova dipinto sulla Lanterna, è realizzata in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

La scelta della Lanterna, con il suo valore simbolico e identitario, vuole ricordare i valori sostenuti dall’Europa e consolidare il senso di appartenenza all’Unione Europea.

L’illuminazione di lunedì 9 maggio collega la Lanterna con i più importanti monumenti in Europa. Tra questi, anche il faro più antico del mondo ancora funzionante, la Torre de Hércules a la Coruña, in Galizia, nella Spagna nord-occidentale. Un legame, quello con la Lanterna, faro più antico del Mediterraneo, che celebra i due fari più antichi d’Europa e del mondo: proprio per questo sono in progettazione forme di collaborazione finalizzate alla valorizzazione dei due monumenti, in ottica di rete.

“Siamo orgogliosi di partecipare alle celebrazioni della Giornata dell’Europa e felici di collaborare con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea per promuovere l’importanza di condividere e sostenere i valori espressi dalla Comunità europea” – commenta Nicoletta Viziano, Presidente Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni di cui il Complesso Monumentale della Lanterna è parte – la Lanterna conferma di essere proiettata nello scenario internazionale e di dialogare con i più importanti monumenti. In questa occasione, si traccia anche un ponte tra i due fari più antichi del mondo: una collaborazione che si è recentemente consolidata e che progettiamo di sviluppare”.

“L’illuminazione della Lanterna di Genova per la Festa dell’Europa è un’occasione per puntare i riflettori sui valori fondamentali dell’Unione europea, in particolare la libertà, e accrescere il senso di appartenenza alla nostra Unione, che non è solo Bruxelles ma è sui territori, ovunque intorno a noi”, commenta Massimo Pronio, Responsabile Comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

“Quest’anno la Torre de Hércules si unisce alla Lanterna di Genova per celebrare l’EU. Auguriamo che questa iniziativa comune sia soltanto la prima di una lunga fase di collaborazione – commenta Ana Maria Santorun Ardone, Direttore della Torre de Hércules – I due fari più antichi del mondo hanno molte cose da condividere e lo stesso obiettivo, reale e simbolico, di portare una luce all’umanità”.

L’illuminazione sarà visibile anche online (http://www.lanternadigenova.it/webcam/)

> La Lanterna si illumina per sostenere i temi più importanti

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti. Con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

Il programma con tutte le date delle ricorrenze o iniziative locali, nazionali, internazionali UNESCO e delle Nazioni Unite e relative illuminazioni, è disponibile sul sito:

L’illuminazione è visibile anche online grazie alla webcam donata al faro da Tecnosicurezza Genova http://www.lanternadigenova.it/webcam/

[*In caso di condizioni meteo avverse/temporali, pur mantenendo il sostegno all’iniziativa promossa, l’illuminazione artistica e la webcam dovranno essere disattivate per preservare gli impianti dal rischio di danni causati dalle scariche atmosferiche]

> Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da APS Amici della Lanterna e PHAROS light for Heritage.

*MODALITÀ DI ACCESSO

Il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova è visitabile tenendo conto delle misure di sicurezza definite dalle autorità competenti.

Tutte le informazioni utili sul sito: https://www.lanternadigenova.it/informazioni/

CONSIGLIATA PRENOTAZIONE ONLINE CON BIGLIETTO

Visitabile da venerdì a domenica e festivi dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30)

CHIUSURA da lunedì a giovedì; 25 dicembre; 1 gennaio.

[NB In caso di maltempo, allerta meteo arancione, rossa e/o temporali le visite al complesso monumentale sono sospese: eventuali indicazioni sono segnalate sul sito www.lanternadigenova.it e sulle pagine social Lanterna di Genova]