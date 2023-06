La guardia costiera soccorre passeggero a bordo di MSC Seaview

La scorsa notte, nei pressi dell’isola del Giglio ha avuto luogo con successo un’operazione di evacuazione medica di un cittadino omanita di mezza età colpito da una grave appendicite a bordo della nave da crociera MSC Seaview, diretta a Palma di Maiorca.

La Capitaneria di porto di Civitavecchia, informata dell’accaduto, ha attivato la macchina dei soccorsi e ne ha assunto il coordinamento, disponendo il decollo dell’Elicottero Nemo 3 dalla Base Aeromobili della Guardia Costiera di Sarzana.

Raggiunta l’unità intorno alle ore 01:40 l’aerosoccorritore dell’elicottero è stato rilasciato con il verricello di soccorso sul ponte della nave e, dopo aver verificato le condizioni del passeggero infortunato, lo ha immobilizzato su di una barella per il successivo recupero.

L’intervento dell’elicottero ha consentito di trasportare il malcapitato assieme alla moglie presso l’ospedale Misericordia di Grosseto dove lo stesso ha potuto ricevere tempestivamente le cure necessarie.

La rapida risposta e l’efficacia dell’operazione dimostrano ancora una volta l’importanza della presenza di risorse e competenze dedicate per affrontare situazioni di emergenza in mare.

Con l’approssimarsi della stagione estiva è utile ricordare a tutta l’utenza del mare di prestare la massima prudenza e di non esitare, in caso di necessità, a contattare il numero per le emergenze in mare 1530.