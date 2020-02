La Gdf sequestra villa ad Arenzano da 1000 euro al giorno (in nero)

Veniva affittata anche a calciatori

La guardia di finanza ha posto sotto sequestro, questa mattina, una villa di lusso nella pineta di Arenzano che veniva affittata ‘in nero’ per mille euro al giorno.

Il sequestro è scaturito in seguito ad un’inchiesta per evasione fiscale nei confronti di un imprenditore e amministratore di varie società risultato evasore totale sul quale pendono cartelle esattoriali per oltre 100 milioni di euro a causa di ‘frodi carosello’ tra Olanda, Germania e Italia.

Da quanto accertato dai militari del primo gruppo agli ordini del colonnello Ivan Bixio, dal 2014 la villa veniva affittata anche a alcuni calciatori tramite un noto portale online a mille euro al giorno in nero. Oltre all’indagine è stata avviata anche la verifica fiscale dalla quale sono risultate locazioni non dichiarate per 400 mila euro e Imu e Tasi non versate per 70 mila euro.

La Gdf ha scoperto che l’immobile, intestato ai figli dell’imprenditore, stava per essere venduto per 6 milioni di euro.

I calciatori che hanno passato le loro vacanze nella lussuosa villa alla pineta di Arenzano, non sapevano che l’affitto era in nero.

I contatti venivano presi dai loro procacciatori o dallo staff con la società dell’imprenditore proprietario dell’immobile.

Da quanto emerso, a passare le loro vacanze nella villa sono stati Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera, attaccante del Coquinbo Unido e passato dal Palermo, Genoa e Cagliari); Suso che ha giocato nel Milan e nel Genoa; Jules Olivier Ntcham, centrocampista del Celtic e che ha giocato nel Genoa e Lucas Ariel Ocampos, punta del Siviglia e della nazionale argentina che ha giocato nel Milan e Genoa.