La Champions League della Pro Recco ritorna a Milano per la super sfida contro il Barceloneta

La Champions League della Pro Recco ritorna a Milano: mercoledì 1 marzo, alle ore 21:00, i biancocelesti giocheranno la super sfida contro il Barceloneta all’Aquamore Bocconi Sport Center.

Il tempio del nuoto milanese, inaugurato pochi anni fa all’interno di uno dei campus universitari più prestigiosi del mondo, accoglierà di nuovo la squadra campione d’Europa dopo le tre partite disputate nella scorsa stagione, culminata con la vittoria della Champions League, la “Decima”, a Belgrado. E lo fa con un match decisivo nella corsa al primo posto del girone A che oggi vede i biancocelesti e gli spagnoli appaiati in vetta con 15 punti.

Saranno tante le stelle in vasca ad illuminare la notte milanese, basti pensare che ben quindici giocatori tra italiani e spagnoli presenti nelle due squadre si sono affrontati, a luglio, nella finale mondiale di Budapest vinta dalla Spagna ai rigori contro il Settebello.

I biglietti sono già in vendita sulla piattaforma Etes al seguente link: https://www.etes.it/sale/event/92560/pro%20recco%20-%20barceloneta?idProdotto=92560

“Siamo felici di rinnovare la collaborazione con Aquamore e Bocconi ma soprattutto di riportare a Milano un grande evento internazionale di pallanuoto, finalmente senza le limitazioni della pandemia che l’anno scorso ci avevano costretto ad una capienza ridotta in tutte e tre le gare giocate nel complesso di viale Toscana – afferma il presidente della Pro Recco, Maurizio Felugo -. Un impianto straordinario che esalta la pallanuoto e l’evento che vogliamo costruire attorno alla partita, con una grande resa anche televisiva nelle immagini trasmesse da Sky Sport. Sarà un match fantastico da vedere dal vivo e per questo invito chi ama lo sport a non perdere la possibilità di respirare l’atmosfera di una gara di Champions League che per gli atleti presenti in vasca può valere senza dubbio una finale olimpica”.