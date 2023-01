Apertura Iscrizioni Scuole 38° Torneo Ravano 29° Coppa Paolo Mantovani. Le registrazioni sul portale www.torneoravano.com sono iniziate oggi, lunedì 30 gennaio per terminare venerdì 10 marzo.

Le date delle Prefasi nelle varie Province sono in via di definizione per il mese di aprile e i primi giorni di maggio.

Le fasi finali a Genova sono in programma dal 15-25 maggio 2023 nel Padiglione Jean Nouvel – Fiera – Porto Antico.

Tutti i Regolamenti 2023 sono stati aggiornati dalle relative Federazioni Sportive, che ringraziamo per la stretta collaborazione.

News: OSPEDALETTI (IM) è la 1a Scuola iscritta di questa edizione con già 3 squadre di Volley registrate.

38° Torneo Ravano 29° Coppa Paolo Mantovani

Per info:

livechat sempre attiva online su www.torneoravano.con

mail@torneoravano.com

cell. +39 345 0519749