La Androni di Gianni Savio vince anche a Rubio

La Androni al Tachira vince ancora con Restrepo. In Venezuela la compagine di Gianni Savio con Pacioni conserva la maglia a punti ed è in testa alla classifica a squadre.

SAVONA. 15 GENN. Prosegue l’ avvio positivo della stagione ciclistica per la squadra di Gianni Savio. Ieri nella terza frazione della Vuelta al Tachira la Androni Giocattoli Sidermec ha ottenuto infatti la seconda vittoria di tappa con Johnathan Restrepo che ha preceduto i compagni di fuga Salinas, Campos e Kevin Rivera.

Quest’ ultimo sale al quarto posto in classifica ed è compagno di squadra di Restrepo, che va al secondo posto in classifica generale dietro a Salinas, il quale strappa la maglia gialla a Luca Pacioni (il romagnolo è sceso al nono posto della generale).

La terza frazione Rubio-Rubio di 135.2 km, su un circuito di dieci chilometri, da ripetersi tredici volte, sembrava in apparenza abbastanza agevole, invece è stata molto combattuta ed ha visto andar via una fuga che è andata in porto.

All’ arrivo il gruppo è stato regolato da Luca Pacioni che conserva la maglia verde di leader della classifica a punti.

Oggi è in programma quella che, in molte edizioni della corsa venezuelana, si è dimostrata la tappa decisiva. Si parte da Coloncito per arrivare dopo 145 chilometri a La Grita, dopo una impegnativa salita di quindici km.

Questo l’ ordine d’arrivo: 1) Jhonatan Restrepo (Androni-Sidermec) in 3 ore 28′ 57”; 2) Johnathan Salinas (JHS); 3) Roniel Campos (JHS); 4) Kevin Rivera (Androni-Sidermec), tutti con lo stesso tempo di Restrep; 5) Leonel Quintero (Venezuela País Futuro) a 37”; 6) Yaguaro; 7) Jackson Rodriguez; 8) Cachon a 1’19”; 9) PACIONI a 1’41”; 10) Monsalve.

Classifica Generale: 1) Salinas in 10 ore 16′ 15”; 2) Restrepo s.t.; 3) Campos a 3”; 4) Rivera a 10”; 5) Yaguaro a 34”; 9) PACIONI 1’35”; 42) VENCHIARUTTI a 13’45”.

Classifica a Punti: 1) PACIONI punti 52; 2) Yahuaro, 48; 3) Salinas, 38; 4) Monsalve, 36; 5) Ubeto, 34; 12)VENCHIARUTTI, 16.

Classifica a squadre: 1) Androni Giocattoli Sidermec; 2) Deportivo Tachira s.t.; 3) Venezuela Pais Futuro a 2’19”.

PAOLO ALMANZI