L’agenzia di rating Moody’s oggi 24 giugno 2022 ha migliorato tutti i rating di BPER Banca.

L’agenzia di rating Moody’s comunica il miglioramento dei rating premia gli importanti risultati conseguiti nel processo di derisking che hanno consentito di raggiungere un significativo calo dell’incidenza dei crediti deteriorati lordi al 4,9% al 31 marzo 2022, attesa in ulteriore riduzione grazie alle azioni previste nel nuovo piano industriale 2022-2025.

l miglioramento dell’Outlook riflette le aspettative di Moody’s; la Banca continui nel suo processo di miglioramento della qualità del credito, mantenendo buoni livelli di capitale e di redditività nei prossimi 12-18 mesi. L’agenzia di rating evidenzia, inoltre, che l’acquisizione del Gruppo Banca Carige, qualora fosse finalizzata, contribuirebbe a rafforzare il posizionamento competitivo di BPER Banca, con buone opportunità di generazione di sinergie ed economie di scala.

Moody’s sottolinea inoltre il limitato impatto in termini di capitale dell’acquisizione di Banca Carige. Come le sinergie attese dalle recenti acquisizioni potranno contribuire a mitigare gli effetti del deterioramento economico. Deterioramenti derivanti dal conflitto armato in Ucraina e dalle pressioni inflazionistiche.

L’outlook sui rating dei depositi a lungo termine, degli emittenti e del debito senior unsecured di BPER è stato modificato da positivo a stabile. L’outlook sui rating a lungo termine dei depositi e degli emittenti di Carige è stato modificato a stabile rispetto ai rating in esame per essere in linea con gli outlook di BPER.

Moody’s con l’elenco completo dei rating assegnati a BPER Banca è disponibile sul sito internet dell’agenzia (www.moodys.com). ABov