Kusturica presidente della giuria del 16° Monte-Carlo Film Festival de la de la Comédie

Il pluripremiato Emir Kusturica presiederà la giuria della 16^ edizione del Monte-Carlo Film Festival de la de la Comédie che si terrà dal 4 al 9 marzo 2019 nella sede del Grimaldi Forum del Principato di Monaco.

Ideato e diretto da Ezio Greggio, il Monte-Carlo Film Festival è tra le più importanti kermesse cinematografiche interamente dedicate alla commedia che, nel corso degli anni, ha riscosso un crescente successo di pubblico e critica.

“Dopo il successo della 15^ edizione con la Giuria presieduta da Claude Lelouch – spiega Ezio greggio – anche quast’anno avremo ancora un presidente di giuria di fama mondiale dopo gli stordinari nomi delle precedenti edizioni come Ettore Scola, John Landis , Mario Monicelli, Lina Wertmuller, Vittorio Storaro, Michael Radford, Gabriele Muccino.

L’arrivo di Emir Kusturica avvalora il prestigio del nostro festival. E’ per noi un onore avere un cineasta come Kusturica, maestro indiscusso di cinema colorato, musicale, surreale capace di mescolare sapientemente la commedia con la farsa e il dramma, di far ridere e piangere nello stesso tempo.”

Emir Kusturica è stato vincitore di numerosi riconoscimenti tra cui il premio alla miglior opera prima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1981 per “Ti ricordi di Dolly Bell”, il premio alla miglior regia al Festival di Cannes nel 1989 per “Il tempo dei Gitani”, l’Orso d’Argento/premio speciale della giuria al Festival di Berlino per “Arizona Dream” nel 1993, la Palma D’Oro a Cannes per il film “Underground” nel 1995 e nel 1998 il Leone D’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia per la migliore regia di “Gatto nero, Gatto bianco”, il Globo D’Oro nel 2004 per “La vita e’ un miracolo” come Miglior Film Europeo, è anche Cavaliere dell’Ordine della Legion d’Onore in Francia.

Apprezzato dal pubblico e dalla critica internazionale per i suoi film dal carattere surreale, grottesco e satirico, Emir Kusturica affiancherà gli altri membri della giuria della 16° edizione del Monte-Carlo Film Festival, che anche quest’anno porterà nel Principato di Monaco numerosi ospiti italiani e internazionali, oltre ai film selezionati, che verranno premiati nella serata di Gala che si terrà sabato 9 marzo al Grimaldi Forum e che sarà condotta da Ezio Greggio con la ripresa televisiva di Canale 5.

Scopo principale del Festival è la promozione e la diffusione dei diversi generi della commedia attraverso anteprime cinematografiche in concorso e fuori concorso. Una vetrina unica nel panorama internazionale per un genere amatissimo dal pubblico, ma di solito considerato “minore” dalla critica, che proprio grazie all’impegno di Ezio Greggio e del compianto Maestro Mario Monicelli (cofondatore del Festival), ha rivalutato la commedia anche in altri festival Internazionali come Cannes, Roma e Venezia.

La manifestazione si svolge da sempre sotto l’Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia.