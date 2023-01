Kakuma in prima nazionale alla Sala Mercato di Genova. Il debutto con “Fishing in the Desert” il 24 gennaio alle 20:30.

Kakuma in prima nazionale alla Sala Mercato, domani.

Martedì 24 gennaio va in scena in prima nazionale la nostra produzione Kakuma – Fishing in the Desert, scritta e diretta da Laura Sicignano.

Interpretato dall’attrice Irene Serini e dalla danzatrice Susannah Iheme, Kakuma è un diario di viaggio, poetico e politico, scritto dalla regista dopo le settimane trascorse nell’omonimo campo profughi dell’Africa orientale.

La messa in scena si avvale di fotografie, video e dell’accompagnamento di musica elettronica eseguita live, per raccontare le mille storie raccolte in un luogo emblematico delle sperequazioni e delle ingiustizie del presente.

In scena fino a domenica 29 gennaio.

Maggiori info QUI