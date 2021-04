Juventus-Genoa, 121 direzione in Serie A per Di Bello

Il match tra Genoa e Juventus farà salire a 121 il numero di direzioni arbitrali nel massimo campionato di Marco Di Bello, designato dalla C.A.N. per la sfida all’Allianz Stadium. La direzione numero 15 nella Serie A Tim 2020/21. Per quattro volte Di Bello ha già arbitrato incontri tra il Grifone e il team bianconero in A, compresa la gara del girone di andata al Ferraris. Sono nove i precedenti di Di Bello con il Genoa in Serie A, undici con i padroni di casa. La direzione della video assistenza è stata assegnata a Piero Giacomelli, con il supporto di Mauro Vivenzi. Matteo Passeri e Alessio Tolfo sono gli assistenti incaricati, il ruolo di quarto ufficiale è di Antonio Giua.