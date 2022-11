Julia di Orpea, a Sanremo nonni e bambini insieme in occasione della Giornata mondiale dei diritti del fanciullo e degli alberi

Julia di Orpea, a Sanremo nonni e bambini insieme. Per celebrare la Giornata mondiale dei diritti del fanciullo e la Giornata nazionale degli alberi, rispettivamente il 20 e il 21 novembre, gli ospiti della Residenza Julia di Orpea Italia sono stati coinvolti nell’iniziativa promossa dal Centro di Aiuto alla Vita (Cav) di Sanremo e hanno contribuito a piantare un albero, segno di vita e di speranza per il futuro.

L’albero, simbolo della vita che nasce, è dedicato ai bambini nati durante l’anno 2022 grazie al contributo del Cav, Associazione di promozione sociale che dal 1995 sostiene famiglie coinvolte in gravidanze o maternità complicate. Altri protagonisti della giornata sono stati i bambini della scuola parentale in natura “Dal Saggio Gufo”, che propone un modello di scuola materna e primaria inclusiva e a contatto con la natura, e “I Deplasticati”, un progetto nato nel 2019 con lo scopo di promuovere pratiche e strategie quotidiane per vivere una vita plastic free.

Prendendo parte a questa bella iniziativa Orpea Italia, divisione italiana del Gruppo Orpea, attore mondiale nel settore delle Residenze per Anziani e delle Case di Cura Riabilitative, incentiva il coinvolgimento delle persone anziane nei momenti di condivisione e di festa promossi nel territorio sanremese. Una particolare occasione per avvicinare le generazioni creando un ponte tra il patrimonio del nostro passato e il futuro, tra nonni e bambini: un momento per condividere conoscenze, raccontare storie e instaurare legami benefici per tutti.

All’evento di ieri presso la Residenza Julia ha preso parte anche l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sanremo Sara Tonegutti.