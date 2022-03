Italia-Macedonia 0-1, Mancini: La più grande delusione della carriera

Prime parole del Ct della Nazionale Mancini dopo il ko che è costato l’eliminazione dal Mondiale del Qatar.

“Quella di stasera è la più grande delusione della mia carriera. Stasera è successa una cosa incredibile, non ci sono parole per descrivere. Certe partite sono così. Dall’Europeo in poi la fortuna che ci aveva accompagnato si è trasformata in totale sfortuna”

“A livello umano voglio più bene ai miei ragazzi di quando abbiamo vinto l’Europeo a Wembley. Per il resto la delusione è molto grande, dobbiamo far passare qualche mese e poi capiremo che futuro avremo noi dello staff ed i ragazzi”.