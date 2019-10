Italia-Grecia, la sfida giocata con i numeri

Oggi l’Italia cerca contro la Grecia il pass per gli Europei con tre turni di anticipo.

Andiamo ad analizzare i numeri del confronto tra azzurri ed ellenici.

L’ultimo confronto fra le due squadre risale all’8 giugno 2019 in occasione della gara d’andata disputata ad Atene, terminata 3-0 per gli azzurri.

Da sottolineare il fatto che l’Italia sia imbattuta negli scontri diretti contro la Grecia da quasi 50 anni, ossia dall’amichevole del 4 marzo 1972 disputata ad Atene, in cui i greci si imposero per la prima (ed unica volta) contro gli azzurri col punteggio di 2-1.

La Grecia è alla ricerca del primo successo esterno contro l’Italia, contro cui è riuscita a conseguire un pareggio e 4 sconfitte nei 5 incontri disputati nella penisola