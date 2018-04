Italia-Francia 1-2, polemiche per scarsa sportività del tifo genovese

Al di là della delusione per il doppio, Corrado Barazzutti oggi ha sottolineato la “scarsa sportività” del pubblico genovese, protagonista di fischi e brutti gesti nei confronti dei sostenitori francesi, come riportato dal giornale specializzato “Il Tennis Italiano”: “Con tutto il rispetto per il nostro pubblico, direi che chi se la prende con i francesi farebbe meglio a fare il tifo per l’Italia anziché attaccare chi fa il tifo in modo corretto. I francesi sono venuti qui per tifare la loro squadra ed è giusto che lo facciano”.

Qualcuno ha mostrato il dito medio e fatto il gesto dell’ombrello all’indirizzo dei circa 150 componenti dell’ASEFT, la tifoseria organizzata francese. I francesi non hanno replicato in nessun modo al pubblico italiano e hanno continuato a tifare per i loro beniamini come se niente fosse.

Anche il giornale “Tennis Circus” ha confermato la strigliata di Barazzutti ai tifosi di Valletta Cambiaso: “Per quei pochi che si disturbano del tifo francese, dico che vanno rispettati, perchè loro fanno benissimo a sostenere i propri giocatori. Invece di prendersela e fischiare, dovrebbero tifare l’Italia più forte di quanto fanno i francesi”.

Nella seconda giornata dei quarti di finale di Coppa Davis a Genova la Francia è passata in vantaggio 2-1, dopo il successo della coppia transalpina Mahut-Herbert su Fognini-Bolelli per 3 set a zero. I tennisti italiani, purtroppo, non sono mai stati in gioco contro uno dei doppi più forti del mondo che si è imposto 6-4, 6-2, 6-1 in un’ora e 48 minuti.

Nel primo set, sul 5-4 per la Francia, gli italiani hanno commesso tre errori gravi sul servizio di Bolelli. Fognini ha mandato fuori campo uno smash facile da posizione centrale sotto rete, Bolelli ha fatto due doppi falli. Da quel momento la Francia ha prevalso abbastanza nettamente.

Domani sono in programma i match singoli.