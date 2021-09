Italia-Bulgaria 1-1, gli Azzurri sbattono contro il muro bulgaro

Non è mai facile per l’Italia il post vittoria e stasera non ha fatto eccezione.

Italia-Bulgaria 1-1 in una partita del gruppo C della zona europea delle qualificazioni mondiali, giocata al ‘Franchi’ di Firenze. Per gli azzurri di Mancini è il 35/o risultato utile consecutivo, un primato assoluto che eguaglia quelli di Spagna e Brasile.

Passa in avanti l’Italia con un gran gol di Federico Chiesa dopo una splendida triangolazione con Immobile.

Il pari della Bulgaria è a firma di Iliev al ‘39 della prima frazione con gli Azzurri che non riescono ad abbattere il muro bulgaro.

“Ci è mancato di essere un po’ piu’ precisi in zona gol. siamo stati un po’ imprecisi è una di quelle partite dove anche se giochi ancora 30 minuti non segni. Loro hanno fatto la loro partita”. Così il ct azzurro Roberto Mancini ai microfoni della Rai al termine di Italia-Bulgaria. “Stiamo bene, ci è mancata solo un po’ di precisione. Se avessimo vinto sarebbe stato meglio, domenica sarà una partita importante, dobbiamo vincere”.