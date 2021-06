Issep, Marion Maréchal: formare élite di domani contro settarismo della sinistra

“Cari amici, molti di voi mi hanno sostenuto e incoraggiato durante il mio mandato di deputato. Non sempre sono riuscita a rispondere ai vostri messaggi e mi dispiace. Mi hanno comunque commosso le vostre espressioni di simpatia che sono state di conforto nei momenti difficili e di ‘carburante’ nei momenti di lotta.

Come forse saprete, mi sto dedicando oggi alla formazione delle élite di domani.

Dal 2018 sono a capo dell’Istituto di scienze sociali, economiche e politiche di Lione. Questa scuola superiore è un centro di eccellenza e resistenza intellettuale, dove l’insegnamento è equilibrato e pluralista, dove sono tutelate le libertà di espressione e di opinione”.

Lo ha dichiarato oggi Marion Maréchal, ex consigliere della Regione PACA (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) per il Front National (suo nonno è Jean-Marie Le Pen e sua zia è Marine Le Pen).

“Porto avanti questo progetto – ha spiegato Maréchal – con tutte le mie forze perché sono convinta che sia più che mai necessario rispondere alle derive ideologiche e al calo del livello di istruzione superiore.

Il mio ritiro dalla vita politica non ha in alcun modo intaccato il mio desiderio di essere utile e di servire il bene comune. È in particolare attraverso questo entusiasmante progetto che desidero raggiungere questo obiettivo.

Da tre anni non smettiamo di crescere formando quasi 250 studenti.

Nonostante la drammatica situazione economica per i giovani, la maggior parte degli studenti del nostro primo anno di magistero BAC+5 ha già trovato un lavoro.

L’ISSEP è uno dei pochi baluardi contro il settarismo intellettuale di estrema sinistra che imperversa all’Università.

Siamo una scuola gratuita e non riceviamo alcun sussidio pubblico.

La nostra indipendenza e la nostra azione sono possibili solo grazie al sostegno di francesi lucidi e impegnati come voi. Ecco perché ho assolutamente bisogno del tuo aiuto per sviluppare e promuovere l’ISSEP in Francia.

Aiutateci ad aumentare il pubblico della nostra scuola per preparare al meglio l’élite di domani e contribuire così alla ripresa del nostro Bel Paese.

Se conoscete uno studente interessato al nostro programma di magistero BAC+4/BAC+5, inviagli questo link.

Se desideri integrare le tue competenze con la nostra formazione continua combinando un’attività professionale o studentesca, fai clic su questo link.

Se desideri sostenerci finanziariamente, puoi donarci qui“.