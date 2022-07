Sono aperte le iscrizioni al 1° Santa Cross Triathlon. Il nuovo evento evento FITRI di livello SILVER, realizzato da Sporteventi SSDRL e Qualitry ASD ha aperto le iscrizioni: affrettati, i posti sono limitati!

Iscriviti Qui: www.reapalusrace.it/cross-triathlon/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Iscrizioni+aperte+al+1°+Santa+Cross+Triathlon+(ex+Sea2sky!)

L’evento MULTISPORT più emozionante dell’estate si svolgerà a Santa Margherita Ligure il 18 settembre 2022 e sarà aperto agli atleti tesserati FITRI per le categorie Senior, Master, Under 23 e Junior, ma anche ai non agonisti della categoria OPEN (aperta a tutti con certificato medico non agonistico) e anche in modalità STAFFETTA ELITE (aperta a tutti con certificato medico Agonistico) dove 2 o 3 atleti si potranno dividere le fatiche Nuoto in mare, MTB, Trail Running.

Il 1° Santa Cross Triathlon è patrocinato e supportato dal comune di Santa Margherita Ligure. L’evento è una grande occasione per tutti i partecipanti di vivere una grande esperienza turistica oltre che sportiva.

L’evento SCT nasce dalla collaborazione tra Qualitry ASD, associazione leader nella realizzazione di eventi di Triathlon e Sporteventi SSDRL, la società che ha creato la Sea2sky, manifestazione che dal 2016 ha emozionato tantissimi atleti nelle location più suggestive del levante ligure.