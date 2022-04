Investimento pedonale in piazza Portello, cinese grave al Galliera

E’ successo ieri sera con il pedone che si trovava sulle strisce. Non si sa se abbia attraversato con il semaforo verde

Ieri sera, intorno alle 22.30, si è verificato un investimento pedonale in piazza Portello a Genova.

Un 36enne di origini cinesi stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato colpito da una moto guidata da un 22enne.

Sul posto è giunto il personale sanitario che ha prestato le prime cure al ferito.

L’uomo è stato poi ricoverato all’ospedale Galliera dove gli è stata diagnosticata una grave frattura alla gamba e altre ferite.

Non risulta in pericolo di vita, ma è in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente, oltre ai mezzi di soccorso anche la polizia locale per i rilievi del caso.

Con la visione delle telecamere di sorveglianza si potrà comprendere se il pedone ha attraversato con il semaforo verde o rosso.