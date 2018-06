Investimento di un pedone a Pontedecimo, altro a Prà: bimba al Gaslini in codice rosso

Poco prima delle 19 a Pontedecimo si è verificato un brutto incidente stradale ai danni di un pedone. Un’auto ha investito un passante all’altezza di via Gallino 28.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Genova.

Purtroppo, poco dopo una pattuglia è intervenuta a Genova Prà per un altro sinistro, avvenuto nei pressi di via Taggia. In questo caso sarebbe stato investito un bambino.

Aggiornamento.

La vittima dell’incidente in via Prà risulta che sia una bambina e non un bimbo. La piccola ha 7 anni anni e, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata investita sulle strisce pedonali da uno scooterista improvvisamente colpito da un malore.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 19 durante il deflusso degli spettatori che hanno assistito alla Regata delle Repubbliche Marinare.

La bimba ferita è stata trasportata in codice rosso al Gaslini. Per fortuna, non risulta in pericolo di vita.

Il conducente dello scooter è stato trasferito al pronto soccorso. Anche lui per fortuna non risulta in pericolo di vita.