Investimenti smart: analizziamo il successo delle app di trading

In campo finanziario, quella che stiamo attraversando è già stata definita da molti esperti come l’era degli investimenti smart. La tecnologia avanza facendo passi da gigante ed il mondo del trading online si adegua molto rapidamente: tutti più importanti broker hanno predisposto un’applicazione che permette ai loro utenti di accedere alle piattaforme di negoziazione ed alle altre funzionalità direttamente da smartphone.

Il rapido incremento del numero dei download delle app di trading registrato in questi ultimi 24 mesi sugli store digitali è una dimostrazione del fatto che gli investimenti da mobile piacciono sempre di più. D’altronde gli sviluppatori si impegnano ad offrire soluzioni sempre più innovative, intuitive ed usabili anche su display relativamente piccoli, ma senza rinunciare alla qualità ed alla completezza.

Sono sempre più diffuse le app di trading

Oggi è possibile utilizzare un’infinità di app di trading, però è opportuno sottolineare il fatto che non tutte sono dello stesso livello. Ovviamente le soluzioni di qualità maggiore sono quelle proposte dai migliori intermediari: i grandi broker hanno capito la grande importanza che stanno assumendo gli investimenti smart, quindi hanno deciso di puntare forte sullo sviluppo delle loro applicazioni, in modo da offrire il massimo ai loro utenti.

Il successo delle trading app è legato ai numerosi vantaggi che offre all’utente. Innanzitutto, permettono di operare sui mercati finanziari praticamente ovunque, sfruttando la propria connessione internet o un segnale WiFi. E poi, grazie ai recenti aggiornamenti, offrono praticamente le stesse prestazioni e le stesse funzionalità delle piattaforme desktop, anche su dispositivi che non sono di ultimissima generazione. Ovviamente ci sono delle limitazioni, ma nulla che possa compromettere l’operatività del trader.

Come scegliere la giusta piattaforma per investimenti smart

Per scegliere l’applicazione di trading online è necessario tenere conto di alcuni aspetti, Come sempre, la massima attenzione deve essere posta sulla sicurezza: meglio optare per le app che appartengono ai broker regolamentati, verificando che integrino i migliori sistemi di sicurezza. Ovviamente bisogna anche valutare la compatibilità del software con il dispositivo di cui si dispone. È importante verificare i costi e le commissioni collegati all’operatività tramite app.

Bisogna controllare a quali mercati si può accedere tramite la piattaforma mobile e su quali asset è possibile investire. Infine, bisogna verificare la qualità dell’app stessa in termini di intuitività e performance. Possono sembrare dettagli, ma sono aspetti fondamentali per la carriera di un trader. Per fortuna il sito Tradingtop.it ha esaminato le varie applicazioni disponibili sul mercato oggi, individuando quelle che presentano le migliori caratteristiche.

Le migliori applicazioni per fare trading da mobile

Innanzitutto, è importante sottolineare che sono in continua crescita gli utenti che preferiscono utilizzare i servizi finanziari online. Tra questi ci sono, appunto, quelli offerti dalle app di trading. Una delle più utilizzate è sicuramente quella di eToro: scaricata da più di un milione di utenti, questa applicazione è gratuita e consente di sfruttare tutte le funzionalità ed i servizi offerti dal broker. Considerando il fatto che il 97% degli italiani possiede uno smartphone e che passa davanti al suo display qualcosa come sei ore al giorno, anche altri broker importanti si sono impegnati nello sviluppo di applicazioni di elevata qualità.

Meritano infatti di essere menzionate anche le piattaforme proposte da Libertex, XTB, Ava Trade, DeGiro, Naga e OBR Invest. Come detto, ogni app ha le sue peculiarità, ma presentano diversi aspetti in comune per quanto riguarda il loro utilizzo: dopo averle scaricate dagli store digitali Google Play e App Store è necessario avviarla e fare il login o creare un account per accedere ai mercati finanziari.

A chi è abituato alle piattaforme desktop l’interfaccia potrà risultare diversa: il tutto è stato studiato per essere utilizzabile al meglio da display di piccole dimensioni, ma basta un po’ di pratica per farci subito l’abitudine. Non ci sono invece grosse differenze per quanto riguarda l’operatività: tramite app si possono fare tutte le operazioni tipiche del trading online, come l’apertura e la chiusura delle posizioni, il monitoraggio dei mercati o l’attuazione di semplici strategie.