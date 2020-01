Invernale Golfo del Tigullio: si chiude la seconda manche

Una prova completata con soddisfazione di tutti i partecipanti nella giornata di sabato, tanta attesa con anche la riduzione del percorso ma niente da fare nella giornata di oggi. La seconda manche del 44° Campionato Invernale Golfo del Tigullio, la tradizionale competizione di vela d’altura organizzata dal Comitato Società Veliche del Tigullio composto da CN Lavagna, CN Rapallo, CV San Margherita Ligure, le sezioni LNI di Chiavari, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Sestri Levante, lo YC Sestri Levante unitamente allo YCI, si conclude al termine di 4 prove disputate complessivamente tra dicembre e gennaio. Oggi pomeriggio le premiazioni nei locali del Circolo Nautico Rapallo, ieri la conviviale alla Casa del Mare realizzata con il patrocino del Comune di Santa Margherita Ligure.

Nella classe ORC, nel gruppo A, sabato il successo di Galatea Due (Salvatore Natale Arena) ma a imporsi nella classifica generale della seconda manche è Bel Rebelot di Sergio Brizzi (YC Chiavari) davanti a Suspiria the Revenge di Antonino Venneri (YC Punta Sardegna) e Koyre/Spirit of Nerina di Marco Caglieris (YC Como). Nel gruppo B una nuova affermazione per Melgina di Paolo Brescia (YCI) vale il primato nella seconda manche, dominata in lungo e in largo. Piazza d’onore per Free Lance di Federico Bianchi (LNI Chiavari e Lavagna), terzo posto per Tekno di Piero Arduino (LNI Genova). Da segnalare, nella regata di sabato, il secondo posto di Ocesse di Oriano Lanfranconi.

Nella classe Libera, gruppo A, la seconda manche dell’Invernale vede trionfare, anche alla luce del successo maturato nella quarta prova, Jonathan Livingston di Giorgio Diana (CN Lavagna) davanti ad Aria (Ariarace) e Rewind di Luciana Bevilacqua (CN Lavagna). E’ Sergio Somaglia (CN Marina Genova) con Miran il leader del gruppo B.

Capitolo J80. Jeniale! Eurosystem di Massimo Rama (LNI Sestri Levante) consolida la vetta e festeggia al termine della seconda manche: il podio è completato da J Bes di Alberto Garibotto (LNI Chiavari e Lavagna) e Montpress di Paolo Montedonico (YC Chiavari).

L’Invernale, dopo la seconda manche nelle acque del Golfo Marconi, si trasferisce nuovamente a Lavagna: prossimo week end di confronti sabato 25 e domenica 26 gennaio con chiusura della 44° edizione della rassegna velica d’altura del Tigullio sabato 8 e domenica 9 febbraio.

Tra i partner, vicini a questa manifestazione, sempre Porto di Lavagna che garantisce gli ormeggi a tutti i partecipanti non in arrivo dal Tigullio per l’intera durata dell’evento e Quantum assieme a Grondona.