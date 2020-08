Interruzione idrica a San Martino per rottura tubo | Aggiornamento

Aggiornamento. A causa di problemi tecnici intervenuti durante le lavorazioni, l’interruzione idrica odierna viene estesa.

Le vie interessate alla chiusura pertanto diventano: Via San Martino, Via Sturla, Viale Bernabò Brea, Via Martens e zone limitrofe.

I tecnici di Iren sono all’opera per la riparazione del guasto, il ripristino della regolarità del servizio è previsto nel pomeriggio.

In seguito ad un danno ad una tubazione idrica posizionata in via San Martino all’altezza del civico 41 provocato da una ditta che eseguiva lavori stradali per conto terzi, si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica.

Il disservizio interesserà i civici di Via San Martino compresi tra il civico 23 e il civico 59.

I tecnici di Iren sono all’opera per la riparazione del guasto, il ripristino della regolarità del servizio è previsto nel pomeriggio.

