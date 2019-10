Interruzione idrica a Pegli lunedì 4 novembre

Per lavori sulla rete di distribuzione connessi alla manutenzione del cavalcavia ferroviario in via della Libertà a Pegli, lunedì 4 Novembre 2019 dalle ore 9:00 alle 16:00 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova zona Pegli: via Beato Martino da Pegli (fino al civ 5); viale Durazzo Pallavicini; piazza Amilcare Ponchielli; via Martiri della Libertà; via Pavia; via Amerigo Vespucci (fino al civ 14); via Marcello Prestinari; via Luca Tarigo; via Gerolamo Rovetta.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

A comunicarlo è Iren Acqua.