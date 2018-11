Inter-Genoa, Juric: sfida molto difficile

Juric presenta la sfida del suo Genoa contro l’Inter a San Siro di Milano.

“Siamo rimasti in città per non essere sempre in viaggio, in modo da far recuperare chi aveva giocato e far lavorare chi invece non era sceso in campo, ci sono calciatori che non sono abituati. Abbiamo un calendario difficile, ci sarà qualche novità ma farò dopo le mie valutazioni”

“Sapevamo che Sandro non poteva fare due partite di fila ma sta svolgendo un lavoro specifico e domani può essere un’opzione. Piatek potrebbe riposare, vedrò come stanno i giocatori. Gunter al posto di Criscito a sinistra è un’ipotesi, non è la sua posizione naturale ma so di poter fare affidamento su di lui. Anche Pandev è una possibile alternativa”