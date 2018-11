Inter-Genoa, Juric deve fare a meno di Criscito

Penultimo giorno di ritiro a Milano per la squadra, trascorso tra la sessione di rifinitura per completare le valutazioni e le riunioni indette dallo staff tecnico per preparare il match con l’Inter.

E’ attesa nelle prossime ore in albergo la visita del presidente Preziosi, come avvenuto prima della gara con il Milan. Mister Juric ha fatto eseguire un programma corposo, dopo la ripresa dei lavori con sviluppi differenziati effettuata giovedì.

Accantonata la fase di riscaldamento il programma è entrato nel vivo con addestramenti specifici e per reparti, suggellati da partitelle di prova a intervalli scanditi dalle interruzioni del tecnico, sempre bello carico, per dare disposizioni in presa diretta. Squalificato Criscito indisponibile con i nerazzurri, ha lavorato a parte Spolli, mentre Favilli e Marchetti hanno smarcato a Genova la prosecuzione dell’iter riabilitativo.

Questi gli elementi tra cui mister Juric sceglierà la formazione iniziale con i rispettivi numeri di maglia: Gunter (3), Lisandro Lopez (5), Romulo (8), Piatek (9), Lapadula (10), Kouamé (11), Biraschi (14), Mazzitelli (15), Romero (17), Rolon (18), Pandev (19), Lazovic (22), Russo (23), Bessa (24), Vodisek (25), Dalmonte (26), Sandro (30), Pereira (32), Lakicevic (33), Omeonga (40), Veloso (44), Medeiros (45), Zukanovic (87), Hiljemark (88), Radu (97).