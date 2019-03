Insulta la ex, le prende figli e cellulare e minaccia poliziotto: arrestato

Gli uomini della Squadra Volante del Commissariato P.S. di Sanremo, hanno arrestato G.B., un giovane di origine siciliana che dopo aver minacciato l’ex compagna ha usato violenza contro un poliziotto intento a raccogliere la denuncia della donna nei suoi confronti.

Il giovane, ventiseienne, in preda ad una scenata di gelosia, sabato pomeriggio si era recato presso un bar del porto dove la sua ex compagna lavora. Da subito ha inveito contro di lei, minacciandola e portandole via il telefono cellulare in quanto le aveva trovato dei messaggi secondo lui sospetti.

L’uomo dava in escandescenze e andava via in auto con uno dei figli della donna e il bambino nato dalla loro relazione.

La giovane, spaventata dall’accaduto, si recava in Commissariato per sporgere querela nei confronti del suo ex fidanzato.

Proprio in quel frangente, mentre l’Ufficiale di polizia giudiziaria raccoglieva la denuncia, sopraggiungeva l’uomo che cercava di aggredire nuovamente la donna.

In evidente stato di ira causato dall’interruzione del suo rapporto con la donna e per niente intimorito dal fatto di trovarsi in Commissariato, l’uomo teneva un atteggiamento aggressivo e molesto e cercava addirittura di interrompere la redazione della denuncia, anche compiendo atti di violenza nei confronti dell’agente intervenuto a bloccarlo.

Bloccato e ricondotto alla calma, veniva arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, all’esito dell’udienza tenutasi oggi presso il Tribunale di Imperia, lo ha condannato a 6 mesi di reclusione e contestuale scarcerazione.