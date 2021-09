Instagram down, il picco dalle 12: problemi di accesso e sul sito

Su Twitter #Instagramdown è in tendenza

Instagram down. Il tutto, oggi 2 settembre, è iniziato questa mattina con qualche malfunzionamento. I malfunzionamenti di sono trasformati in un vero e proprio down con un blackout riscontrato da molti utenti in tutto il mondo.

Instagram è down anche in Italia. Le prime segnalazioni poco prima delle 9 del mattino. Poi alle 12.00 un nuovo picco di comunicazioni degli utenti che non riuscivano ad accedere all’app del social fotografico.

Oltre all’Italia, colpiti dal down di questa mattina anche altri Paesi come l’India e gli Stati Uniti.

Mentre in Europa i malfunzionamenti si sono verificati più che altro a partire dalle 12.00.

C’è chi dice che non riesce a caricare storie e post, chi proprio non riesce ad entrare dell’app e chi vede il Feed bloccato.

La situazione viene analizzata minuto per minuto dal noto sito downdetector che alle 13 evidenzia come il 53% degli utenti abbia problemi di accesso contro il 47% che registra problemi generici sul sito.

Su Twitter, l’hashtag #Instagramdown è in tendenza.

Gli ultimi malfunzionamenti che hanno colpito Instagram – insieme agli altri social della società, risalgono a questa primavera.