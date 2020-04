Insieme si vince svilupperà gli incontri con le istituzioni

L’emergenza “Covid-19” ed il suo prolungarsi rendono ad oggi impossibile fare previsioni riguardo la riapertura degli impianti e la conseguente ripresa delle attività

Riceviamo e pubblichiamo dai gestori degli impianti sportivi.

“In attesa di sviluppi, abbiamo deciso di sospendere temporaneamente il decorso degli abbonamenti in essere. Stiamo valutando soluzioni a tutela dell’utenza strettamente legate al perdurare della crisi.

E’ costante il nostro lavoro di manutenzione per rendere immediata la fruibilità delle vasche, non appena ci sarà formalmente consentito, così come continuo è il nostro confronto con le istituzioni per tutelare il settore e tutto il movimento natatorio ligure.

INSIEME SI VINCE – Comitato Piscine Liguria – si pone l’obiettivo di salvaguardare il valore sportivo, sociale e di tutela sanitaria delle attività acquatiche. Lo sport è salute, la piscina è salute. Siamo certi che con il sostegno di tutti riusciremo a superare le difficoltà e ritrovarci finalmente tutti in acqua! INSIE

Piscine di: Albaro, Albenga, Andrea Doria-GE, Arenzano, Arquata Scrivia, Bragarina-SP, Cabella Ligure, Cairo Montenotte, Camogli, Casella, Chiavari, Crocera Stadium-GE, Lavagna, Lerici, Loano, La Spezia, Novi Ligure, Ovada, Quinto-GE, Rapallo, Ronco Scrivia, San Fruttuoso-GE, Sarzana, Savona, Sori, Sturla-GE”.