Solidarietà senza fine ad Albenga per l’emergenza Covid 19

Albenga. Alcuni privati cittadini continuano a mostrare il loro grande cuore attraverso donazioni effettuate in particolare a chi opera sul territorio ed è in prima linea per fronteggiare l’emergenza Covid 19.

Gaetano Caputo, titolare del Centro Riparazione Smartphones di Albenga che ha donato 500 mascherine all’Ospedale della città afferma: “Ho amici infermieri e dottori che rischiano la vita tutti i giorni nell’ospedale di albenga ed ho mia sorella in nefrologia all’ospedale San Paolo a Savona. Guardando i notiziari ti rendi conto del rischio che corrono ogni giorno aiutando le persone e ti senti impotente, ma non puoi stare del tutto con le mani in mano, quindi anche se sono in un periodo in cui le entrate sono ferme e sarebbe opportuno stringere la cinghia, volevo comunque fare la mia parte. Per questo ho deciso di regalare 500 mascherine all’ospedale della mia città. Mio padre mi ha sempre insegnato che i soldi vanno e vengono ma un gesto resta nei cuori della gente”.

Un importante gesto arriva anche da Fabio e Silvia Mariani che hanno contribuito all’acquisto di DPI per la protezione civile di Albenga. Afferma Martina Isoleri consigliere comunale delegato al volontariato: “Vorrei ringraziare tutti coloro che, durante questa emergenza si stanno attivando e stanno facendo molto per apportare il loro contributo. Si sta creando una grande sinergia fra privati, croce rossa, croce bianca, protezione civile e associazioni, che, insieme al grande lavoro svolto dagli uffici del sociale dell’Assessore Vespo, stanno contribuendo all’ottima riuscita del progetto Anticorpi. Il gruppo sta infatti ricevendo diversi aiuti sia in termini di prodotti (pensiamo alle colombe donate da La Genovese o ai prodotti Noberasco) sia in termini di contributi per poter provvedere alla spesa per le persone più in difficoltà. Un enorme grazie a tutti da parte mio e dell’intera Amministrazione. Insieme ce la faremo”.