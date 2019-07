Innovazione digitale in Italia: tra app e intelligenza artificiale

Interagire in diretta da qualsiasi luogo e orario, acquistare beni e servizi online, avviare i propri elettrodomestici a distanza: questo e molto altro è possibile grazie all’innovazione tecnologica che sta già coinvolgendo il nostro paese: ecco quali sono alcuni dei servizi e delle app più interessanti in questo campo.

L’innovazione è già qui: tra intelligenza artificiale e software avanzati

Negli ultimi anni, il progresso tecnologico italiano ha compiuto progressi con velocità incredibile: in particolare è stata la Liguria a mostrare maggiori risultati grazie alla robotica e agli algoritmi di intelligenza artificiale, dimostratosi alcuni dei punti più importanti per la ricerca che la città di Genova si impegna costantemente a portare avanti, come si evince dall’attività dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).

L’integrazione tra sistemi informatici e vita reale è sempre più dettagliata e specifica e a testimoniarlo sono i continui miglioramenti che riguardano la vita di tutti i giorni: a partire dai servizi online forniti da siti web in cui è possibile fare shopping dopo aver “provato” in maniera digitale abiti, scarpe e persino tinte per capelli, passando per i casino live online che permettono di interagire in diretta con croupier e altri giocatori, sfidandoli dal vivo come in un casinò tradizionale, oppure considerando l’utilità delle live chat nelle piattaforme di e-learning, grazie alle quali è possibile confrontarsi con i docenti che stanno tenendo lezione in tempo reale. L’opportunità di interagire con un sistema guidato dall’intelligenza artificiale è, invece, una realtà sempre più allettante, grazie a dispositivi di domotica che, tramite assistenti, vocali riescono a rispondere alle richieste dell’utente e a svolgere azioni basilari. La comodità di sfruttare la connessione a Internet da dispositivi di ogni genere e i nuovi sviluppi in campo di software e hardware stanno indubbiamente rendendo sempre più importante l’impatto dell’informatizzazione di servizi e delle attività commerciali.

Le nuove applicazioni per smartphone che semplificano la vita

La ricerca dell’innovazione digitale passa anche per i nostri dispositivi mobili: smartphone e tablet rivestono un ruolo sempre più importante nella vita di tutti i giorni e sono ormai diventati strumenti di lavoro per professionisti di ogni genere. Uno tra i tanti esempi? Il controllo dei biglietti per i viaggi in treno sul territorio italiano è ormai svolto quasi interamente tramite un’app specifica, che consente ai controllori di verificare rapidamente dati e validità dei biglietti acquistati dai passeggeri.

A loro volta, i passeggeri possono comprare online e avere sempre a disposizione i propri biglietti tramite l’app specifica del servizio, non dovendo più fare lunghe file in biglietteria o stampare i biglietti cartacei. Le Ferrovie Dello Stato Italiane e l’azienda informatica IBM sono, inoltre, al lavoro per implementare un sistema che consenta di gestire tutte le proprie informazioni e ricevere assistenza costantemente, migliorando la qualità del servizio offerto. Sempre riguardo i miglioramenti resi possibili grazie alla digitalizzazione dei servizi, le app Easypark e Telepass sono in funzione a Sestri Levante e consentono rispettivamente di pagare la sosta nei parcheggi o in strada attraverso la prima applicazione e il casello autostradale direttamente tramite smartphone semplicemente scaricando la seconda app, facendo sì che sia possibile anche memorizzare i propri dati di pagamento per rendere ancora più pratiche le operazioni di acquisto online.