Ingenuity, il piccolo drone, che pesa 1,8 kg, è volato e atterrato dopo circa 40 secondi, esattamente come da programma stabilito nei giorni scorsi. (Vedi video in fondo all’articolo)

L’evento è senza precedenti: è la prima volta nella storia dell’uomo che si realizza un volo controllato a distanza e su un altro pianeta. Previsti altri test nei prossimi giorni. La Nasa ha documentato la missione su Twitter, esultando dopo l’impresa del drone-elicottero.

«L’ingegno dell’elicottero su Marte è volato nella sottile atmosfera del Pianeta Rosso» si legge nel cinguettio, accompagnato dal video dei tecnici che esultano e battono le mani all’arrivo dei dati che hanno confermato l’impresa riuscita.

«Nei prossimi giorni ̶ rende noto l’agenzia spaziale statunitense ̶ sono previsti altri voli. In futuro i mezzi di esplorazione robotici volanti potrebbero unirsi a nuovi rover e persino agli astronauti nelle loro esplorazioni». ABov

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021