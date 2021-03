Indispensabile un’educazione finanziaria per gestire il proprio denaro

Ne abbiamo bisogni specialmente in Italia: siamo fanalino di cosa per conoscenza sulle finanze.

Che si gestisca il proprio stipendio mensile, la propria pensione o i risparmi di una vita appare indispensabile una sorta di educazione finanziaria per gestire queste somme di denaro.

Ciò appare una facile conseguenza del fatto che l’Italia occupa gli ultimi posti per quanto riguarda la conoscenza della gestione delle proprie finanze. In fondo non è difficile ascoltare notizie o venire a conoscenza di persone che magari in difficoltà economica effettuano delle scelte che a breve o lungo periodo si possono rivelare del tutto sbagliate.

Come abbiamo accennato il denaro accumulato nella stragrande maggioranza dei casi è frutto di lavoro ma ciò non significa automaticamente essere sempre in grado di poter studiare un piano di gestione o pianificare i risparmi utilissimi per gli anni che verranno, per le spese di diverso genere.

Già da bambini impariamo a mettere soldi da parte e a non sperperare le somme accumulate.

L’educazione finanziaria però può partire da molto lontano: alzi la mano tra di voi chi, magari da bambino, ha messo le paghette, i risparmi o i soldi dei primi lavoretti all’interno del famoso barattolo: già in giovanissima età cominciamo a capire il reale valore dei soldi, la fatica nel guadagno e il divieto di sperperarli. Ancora oggi il metodo del ‘mattone’ riscuote un discreto successo in moltissime famiglie che durante l’anno o a scadenza tirano fuori i soldi risparmiati per poter effettuare una spesa, acquistare qualcosa per la casa, la famiglia, saldare un debutto o perché no andare qualche giorno in vacanza per un meritato periodo di riposo.

Diversi metodi di educazione finanziaria efficaci, moderni e soprattutto sicuri.

E’ facilmente immaginabile però che ai giorni d’oggi ci sono dei metodi più moderni, efficaci, sicuri ed immediati per una educazione finanziaria che porti ad investimenti giusti ed affidabili magari tramite l’opinione di esperti del settore o strutture per un servizio digitale del risparmio con prezzi davvero favorevoli e più competitivi rispetto a quelli che il mercato del settore può offrire. O ancora: la rete offre diverse possibilità di corsi on line per scoprire sin dai primi passi fino ai segreti più interessanti ciò che riguarda un mondo così particolare e a molti ancora sconosciuto come quello della finanza.

Il vantaggio indiscusso di acquisire maggiori informazioni su bilancio, entrate, uscite e gestione.

Questo a vantaggio di tutti, affinché ciascuno possa davvero comprendere il significato di bilancio, dell’entrate e delle uscite con concetti semplici, comprensibili e soprattutto applicabili a ciascuna delle proprie situazioni in vista di spese future, di idee di investimento. Non bisogna temere il tempo che verrà, non bisogna avere paura di gestire il proprio denaro: bastano alcune semplici strade da percorrere, l’attenzione necessaria a fare il passo come la propria gamba e non improvvisarsi esperti di economia. Si può ancora sperare in tempi migliori, in tempi in cui tutti i nostri risparmi torneranno ad esserci utili: coraggio allora, affrontate l’educazione finanziaria come passo fondamentale per il vostro presente ed il vostro futuro.