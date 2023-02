Nei rifugi animali italiani ci sono oltre 210 mila amichetti di cui 150.000 sono cani adottabili e almeno 60.000 sono gatti

Nei rifugi animali italiani ci sono oltre 210 mila amichetti. Una montagna di anime pure che aspettano solo qualcuno che li adotti, di questi quasi la metà sono cani anziani che se non trovano in fretta qualcuno che li tiri fuori dal canile in quelle strutture sono destinati a restarci.

Sono dati di una fotografia impietosa fatta di migliaia di cani che stanno rientrando in canile in questi mesi dopo che nel periodo del covid erano stati adottati e acquistati, invece ora per molti di loro si sono schiuse ancora le porte dei canili e gattili che in parecchi casi sono struttura lager.

L’appello dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA per questa giornata di san Valentino è a rivolto a tutti coloro che vorrebbero un cane:” Oggi è la festa degli innamorati andate in questi giorni a visitare canili e gattili e troverete migliaia di innamorati che non vi tradiranno mai.

Fate delle adozioni consapevoli, seguendo il percorso di conoscenza con il vostro nuovo amico perchè l’amore con loro è per sempre, e adottate principalemtne cani e gatti anziani, alcuni dei quali non hanno mai avuto il calore di una famiglia, adottare responsabilmente ma adottate loro sono li che vi aspettano a voi fare il primo passo verso l’amore incondizionato ed eterno”.